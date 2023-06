Inter, rispunta Demiral: nei giorni scorsi c’è stato incontro con l’Atalanta, i dettagli

"Nei giorni scorsi c’è stato un incontro segreto tra i due club per parlare della posizione di Demiral. Il giocatore non rientra nei piani dell’Atalanta. Il turco è finito ai margini del progetto tecnico, con Gasperini che gli ha riservato diverse panchine nella parte finale della stagione".

"Tra la famiglia Zhang e la famiglia Percassi i rapporti sono sempre stati ottimi e questo lascia pensare che anche in questo caso una formula che accontenti tutti si troverà. L’intento dell’Inter resta quello di dare al proprio allenatore una rosa più o meno definitiva già al via del raduno (previsto per il 10 luglio) e questo significa che presto ci sarà un nuovo incontro tra le parti. Demiral spinge: lui all’Inter aveva già detto sì a gennaio e la posizione non è cambiata in questi mesi".