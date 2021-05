Repubblica – Inter, il piano è scendere da 218 a 198 mln. Fuori dai tagli restano…

Secondo il quotidiano il presidente dell'Inter Steven Zhang avrebbe chiesto delle rinunce anche ai dirigenti nerazzurri

I problemi finanziari dell'Inter sono ormai noti, la proprietà sta lavorando per cercare di risanare le casse del club. Per questo il presidente Steven Zhang ha parlato alla squadra chiedendo un sacrificio e la rinuncia a due mensilità di stipendio. Ma questa richiesta non riguarderà solo i giocatori.

"Come fatto con i calciatori, Zhang ha esortato anche i dirigenti e tutti i dipendenti della società a rinunciare a parte dei compensi, fra bonus e quote di stipendio. Starà a ciascuno – da Marotta e Antonello fino agli impiegati, che si cercherà però di preservare – decidere se accettare, rifiutare o intavolare una trattativa. Stando all’ultimo bilancio, per la stagione 2019/2020 l’Inter ha speso complessivamente per il personale (giocatori e non) 198 milioni, compresi oneri sociali e accantonamenti per i trattamenti di fine rapporto. Per la stagione in corso la cifra è lievitata fino a quota 218 milioni. L’intento della proprietà è avvicinarsi a quanto speso lo scorso anno. Non sono coinvolti nella richiesta di tagli i lavoratori assunti da cooperative esterne che forniscono servizi, dalla mensa alla guardiania", spiega Repubblica.