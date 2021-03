Sole 24 Ore – Inter, Fortress non è così in pole. Opzione saudita spinta da…

L'esperto di mercato Marco Bellinazzo ha parlato delle trattative per l'ingresso di un nuovo investitore nell'Inter

""Suning conferma di voler dare continuità e supporto al progetto nerazzurro. Una dichiarazione importante scavallando la data spartiacque del 31 marzo senza scossoni, in quanto sono state rispettate tutte le scadenza Uefa e quelle federali. Nel prossimo mese si lavorerà per mettere in sicurezza il bilancio e la cassa, attraverso un prestito ponte ovvero un’operazione più complessa che potrebbe condurre anche alla cessione del pacchetto minoranza del fondo Lion Rock (attualmente al 31%)".

"I sauditi del fondo sovrano Pif spingono su questa soluzione e le sempre più buone relazioni sull’asse Riad-Pechino incoraggerebbero questa opzione. Tuttavia, la gestione dei diritti umani da parte dell’Arabia Saudita e i riflettori sempre accesi sul principe Mohammad bin Salman non sono ostacoli semplici da superare. Per questo le piste che portano a più classici fondi di diritto anglosassone potrebbero alla fine essere quelle giuste. Il fondo Fortress che a livello mediatico sembra essere in pole position (come già successo per Bc Parntners) non sembra essere in realtà molto più avanti nelle trattative rispetto ad altri interlocutori. La sensazione è che Suning, risolta l’emergenza dei mesi scorsi e messe da parte attività non più essenziali, intensa risolvere a breve la questione e mettersi nelle condizioni di sfruttare al meglio l’eventuale vittoria in campionato", chiude il Sole 24 Ore.