Inter, Inzaghi sorprende col Verona? CdS: “Attenzione all’opzione Correa”

Pronta una staffetta tra il Tucu e Lautaro Martinez per far arrivare al meglio il Toro alla Supercoppa: chi tra loro partirà dal primo minuto stasera?

Daniele Vitiello

Senza Romelu Lukaku, Simone Inzaghi torna ad avere gli uomini quasi contati in attacco. L'Inter scende in campo stasera col Verona e la certezza là davanti si chiama Edin Dzeko. Chi con lui? Verrebbe da dire sicuramente Lautaro Martinez, ma sembra non sia così scontato. Almeno secondo il Corriere dello Sport, che pone il dubbio in vista anche dell'imminente sfida di Supercoppa italiana con il Milan.

E allora si legge sul quotidiano: "Con Dzeko, Inzaghi va sul sicuro. Anche se non ce n'era bisogno, il bosniaco lo ha dimostrato per l'ultima volta con il Napoli. Al Verona, inoltre, ha già fatto gol in 4 occasioni, su 8 incroci, compresa la sfida di San Siro nel girone di ritorno dello scorso anno. E, per quanto riguarda la Supercoppa, è un giocatore che sa farsi trovare pronto per i grandi appuntamenti.

Il dubbio, in ottica Verona, riguarda semmai il suo partner in attacco. Lautaro è ancora favorito, ma è stato titolare con il Monza e con il Parma è rimasto in campo fino al 120’, finendo chiaramente spossato. Il rischio, quindi, è che accumuli ulteriore fatica, in vista del derby in Arabia Saudita. Attenzione, quindi, all’opzione Correa, a cui, in Coppa Italia, sono stati risparmiati gli ultimi 7’ di supplementari. Non molto, ma in ogni caso è da mettere in conto una staffetta tra i due argentini, con il dubbio di chi partirà dall’inizio".