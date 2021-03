Inter, squadra in isolamento fiduciario. Nazionali, ecco cosa potrebbe accadere. L’ipotesi…

Ieri Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid. Tutta la squadra in isolamento fiduciario. Il caso dei nazionali

Ieri Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid ed è in isolamento a casa. Per il giocatore un po' di febbre e stanchezza come testimoniato da lui su Instagram. Sempre nella giornata di ieri il resto della squadra ha effettuato due giri di tamponi. Quelli rapidi hanno dato esito negativo per tutti, oggi si attende il risultato dei tamponi molecolari. Intanto si avvicina la ossta per le Nazionali e a questo proposito la Gazzetta dello Sport scrive: "L’isolamento fiduciario del gruppo Inter dura 14 giorni".