Inter, in calo le quotazioni di Slimani: proposti due nomi ‘Made in Italy’ per il colpo last-minute

È corsa contro il tempo in casa Inter per l’ultimo colpo di mercato. La sfida contro la Fiorentina ha, di fatto, riaperto la caccia a un attaccante con Marotta e Ausilio a lavoro per completare il reparto avanzato.

Il Corriere dello Sport fa il punto sui nomi in orbita nerazzurra. Escludendo Pandev, un’ipotesi passata per la testa della dirigenza per qualche ora ma mai sondata con il Genoa, i nomi caldi restano quelli di Slimani e Giroud.

Per l’algerino l’Inter ha proposto un prestito secco al Leicester ma la pista si è decisamente raffreddata. Il motivo? “Molti pezzi del puzzle devono essere sistemati e in poco tempo: prima di tutto la triangolazione Monaco-Leicester-Inter per il cartellino, poi il sostituto nel Principato del trentunenne. Non è stata ancora alzata definitivamente bandiera bianca per Slimani, ma le quotazioni sono in calo“.

Giroud, invece, è finito nel mirino della Lazio e piace anche al Tottenham. L’Inter ha da tempo l’accordo col francese del Chelsea, che tra l’altro non vorrebbe cederlo agli Spurs. Un nome che è tornato di modo dopo la richiesta di Conte in seguito alla sfida di Coppa Italia: Sanchez non fornisce garanzie al tecnico nerazzurro.

Accanto a questi nomi, ieri sono finiti sul tavolo dei nerazzurri quelli di Simone Zaza, in uscita dal Torino e che Conte ha avuto in Nazionale, e Kevin Lasagna, che però l’Udinese vuole trattenere. Entrambi sono stati proposti da agenti o intermediari e potrebbero essere le alternative last-minute per il colpo di fine mercato.