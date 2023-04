Inter-Juve, è sfida anche sul mercato. Scalvini, ma non solo: sono tre i nomi in ballo

"La scorsa estate Inter e Juve duellarono per assicurarsi Gleison Bremer, che alla fine si accasò in bianconero per 41 milioni di euro più bonus. La sfida potrebbe ripetersi nella prossima sessione di mercato, soprattutto su due nomi: il portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario e il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Italiani in rampa di lancio. Il primo è visto come il possibile sostituto in caso di addio di Onana (da una parte) e Szczesny (dall'altra). Il secondo come il futuro della difesa della Nazionale e, quindi, talento ambito da tutte le big della Serie A", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Per l'Inter, Scalvini potrebbe essere l'erede naturale di Skriniar, essendo già abituato a giocare a tre con Gasperini. Per la Juve, invece, un tocco di azzurro: la nuova dirigenza ha intenzione di ricreare una solida base italiana, che nella tradizione bianconera è stata poi spesso sinonimo di successo: Non a caso, è azzurro anche il terzo nome, che per ora resta una suggestione per entrambi. Parliamo di Gianluca Scamacca, centravanti emigrato un anno fa a Londra, al West Ham, ma che radiomercato racconta voglioso di tornare già in Serie A, dopo una stagione con poche soddisfazioni in Inghilterra. Un affare che potrebbe entrare nel vivo per la Juve solamente se partisse Vlahovic. Mentre l'Inter lo segui a lungo ai tempi del Sassuolo. Chissà che non possa tornare di moda qualora Lukaku non resti in nerazzurro", chiude La Gazzetta.