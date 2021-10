Inter-Juventus, le formazioni UFFICIALI: torna Calhanoglu, a destra c’è Darmian

Circa un'ora al calcio d'inizio al Meazza: Inzaghi e Allegri hanno sciolto gli ultimi dubbi

Cala la notte su Milano, si accendono le luci al Meazza. Molto più di tre punti in palio in quella che per molti tifosi dell'Inter è la gara dell'anno. A San Siro arriva la Juventus e sbagliare non è tra le eventualità ammesse. Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione proprio in questi minuti, così come Massimiliano Allegri. Eccole le scelte dei due allenatori in attesa del fischio d'inizio: