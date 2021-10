ESCLUSIVA Colonnese: “Corsa scudetto? Inter-Juventus decisiva. Difesa? Inzaghi non ha colpe”

L'ex nerazzurro ai microfoni di FcInter1908: "Inter-Juve è una partita e decisiva perché perdere punti in queste partite può essere molto svantaggioso"

Si avvicina la gara che tutti i tifosi dell'Inter aspettano con grande ansia: il derby d'Italia contro la Juventus. Questa volta più che mai è fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi uscire dal Meazza con un risultato favorevole, in modo da riprendere terreno e rilanciarsi con forza nella corsa scudetto, anche tenendo lontana una delle squadre più pericolose. In occasione del big match, FcInter1908 ha intervistato Ciccio Colonnese, ex difensore nerazzurro, che ha parlato della sfida e non solo.