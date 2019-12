Inter, da Parma: “Kulusevski, cessione inevitabile”. Politano? Possibile un’altra pedina

Da Parma arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Dejan Kulusevski. Secondo quanto si legge sul portale ParmaToday, infatti, la cessione dello svedese sembra essere inevitabile, considerando il pressing asfissiante dell’Inter sull’Atalanta. E il talentuoso centrocampista potrebbe essere nerazzurro in cambio di una di queste due pedine: “Il Parma per lasciar partire Kulusevski avrebbe chiesto all’Inter il prestito di uno tra Politano e Gagliardini. Il primo più che il secondo, pare essere nel gruppo degli scontenti che Conte ha – per forza di cose – dovuto creare. Su di lui però c’è la Fiorentina, che in estate ha cercato di acquistarlo a titolo definitivo, e il Napoli (che avrebbe proposto uno scambio con Llorente, profilo gradito a Conte), ma l’Inter potrebbe inserirlo nell’affare Kulusevski, per assicurarsi subito lo svedese e dare al suo tecnico una pedina in più per l’assalto alla Juventus.

L’altro nome, meno caldo, è quello di Gagliardini. Il centrocampista (il Parma cerca una mezzala e anche questo profilo potrebbe essere gradito a D’Aversa) pare essere solo un’idea perché Conte prima vuole arrivare a un rinforzo pesante per la sua mediana. Senza, difficilmente lascerà partire il suo giocatore. Tra l’altro Politano pare essere più funzionale al gioco di Bob che – da sempre – ama giocare con gli esterni a piede invertito. E lui che è un mancino naturale potrebbe sistemarsi a destra e venire a giocare dentro al campo o calciare con il sinistro. Si tratta di idee, difficilmente realizzabili ma non del tutto da escludere”.