Sky – Lazio-Inter, Conte conferma l’undici del derby? In mezzo Vecino la spunta su Eriksen

Dopo la vittoria nel derby col Milan, l’Inter scenderà in campo questa sera contro la Lazio all’Olimpico. Altra sfida complicata per i nerazzurri che devono rispondere alla Juve, vincente oggi col Brescia, per rimanere in testa alla classifica. Per la sfida contro la Lazio, Conte dovrebbe confermare l’undici schierato contro il Milan: Godin avvantaggiato su Bastoni, Vecino titolare con Eriksen in panchina, Candreva e Young sulle fasce.

Come riportato da Marco Barzaghi di Sky Sport dovrebbe essere questa la formazione dell’Inter che affronterà questa sera la Lazio di Simone Inzaghi:

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro