Mercato, l’Inter monitora il futuro: occhi sul “nuovo Luca Toni”. Ecco chi è

L'Inter è da sempre molto attenta sui giovani futuribili e continua a progettare il futuro anche dove non ti aspetti. Sì, perché il club nerazzurro, come riporta Tuttosport, ha cominciato a seguire Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 di proprietà del Pisa. Spiega il quotidiano: "Gli occhi dell’Inter sul nuovo Luca Toni. Ovvio, i paragoni a quest’età, parliamo di un 2000, sono sempre un po’ avventati e pericolosi, ma il ragazzo, Lorenzo Lucca da Moncalieri, punta del Pisa e fresco di convocazione nell’Under 21 di Nicolato - insieme al nerazzurro Mulattieri, che ha ben iniziato la stagione in B in prestito al Crotone -, è un attaccante che nelle serie minori nell’ultimo anno e mezzo ha fatto parlare molto di sé, attirando le attenzioni di molti club di Serie A, fra questi, appunto, anche l’Inter.

L'identikit

Ventuno anni da compiere il prossimo venerdì, Lucca viene paragonato al centravanti campione del mondo 2006 per la stazza - è alto 2 metri e 1 cm - e anche perché in uno dei suoi primi gol al Pisa ha esultato con il gesto della mano portata all’orecchio, proprio come Toni. Paragone, però, che lo stesso Lorenzo, in un’intervista di qualche mese fa, cercava di tenere a debita distanza: «Penso che Toni sia stato un giocatore fortissimo, io devo ancora dimostrare di essere all’altezza di fare il calciatore». Toni, però, un po’ come Lucca, è passato dai gol dei campi di periferia per meritarsi la Serie A e successivamente la nazionale".

Lucca è emerso a Palermo, dove è stato "protagonista nella scorsa annata di un buon campionato di Serie C con 13 reti in 27 partite. Prestazioni che lo hanno messo in luce, scatenando i tifosi palermitani che hanno coniato decine di soprannomi divertenti per il ragazzo, da “Lucca-himovic” a “Lucca-ndowski”, finendo ovviamente “Lucca-Toni”. Su di lui ha deciso di scommettere il Pisa che a metà luglio ha investito più di 2 milioni per portarlo all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Per lui due presenze su due nelle due vittorie dei nerazzurri nell’avvio di Serie B e una doppietta decisiva da subentrante nella vittoria per 2-0 contro l’Alessandria il 27 agosto. Partita a cui ha assistito anche un osservatore dell’Inter", si legge.