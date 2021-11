Onana, Insigne e non solo: “Inter, tutti i parametri zero sulla lista di Marotta”

La dirigenza nerazzurra si sta già muovendo per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno: i nomi

Alessandro Cosattini

Inter a caccia di rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi. Tra gennaio e giugno, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro.

Dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo, la società si sta muovendo per migliorare tutti i reparti. La parola d’ordine è sempre la stessa e l’ha più volte ribadita il dirigente nerazzurro Beppe Marotta: “Certe opportunità vanno colte se si può fare, si tratta di valutarle una per una”.

La domanda era su Lorenzo Insigne, la risposta è stata generica a margine della sfida col Napoli, ma la realtà è chiara. L’Inter è molto attenta a tutti i parametri zero. E La Gazzetta dello Sport ha svelato i nomi seguiti dalla società.

Di André Onana, in scadenza con l’Ajax, abbiamo già parlato a più riprese: ha già l’intesa coi nerazzurri per un quadriennale da 3 milioni a salire, ora manca la firma, è stato “bloccato”. Lorenzo Insigne è in scadenza con il Napoli.

“Molto ruota intorno agli sviluppi tra il giocatore e il club partenopeo, a oggi l’accordo è lontano, con la proposta di rinnovo da 5 milioni di euro a stagione rispedita al mittente. L’Inter monitora, anche se è da capire fino a dove si potrà spingere per un calciatore che il prossimo 4 giugno compirà 31 anni e di non facile collocazione nello scacchiere di Simone Inzaghi”, spiega la rosea.

Che poi però fa altri nomi in entrata, di possibili occasioni a parametro zero per l’Inter.

“Ci sono poi gli altri profili, tutti provenienti dall’estero. La tentazione forte si chiama Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach: centrale difensivo classe ’94, ma anche potenziale jolly con la possibilità di giocare da terzino e pure davanti alla difesa. Per l’Inter sarebbe un bel colpo a zero e infatti sono già iniziati i discorsi con l’entourage: il salto per Ginter sarebbe evidente, la partita è apertissima. Più complicata la situazione legata a Denis Zakaria, compagno di Ginter al ‘Gladbach.

Per il centrocampista svizzero la concorrenza è spietata (Juventus e club di Premier League) e le richieste potrebbero essere fuori portata per le casse nerazzurre. Nelle settimane precedenti era stato fatto anche il nome di Antonio Rudiger, ma le richieste sono eccessive. Occhio anche a Jesus Corona per il dopo-Perisic: Kostic è però in pole-position”, si legge.

