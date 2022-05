Inter, Lukaku vuole tornare: serve il prestito e la firma entro giugno, ecco perché

L'attaccante belga continua a spingere per tornare a Milano, ma è una corsa contro il tempo

Romelu Lukaku continua a spingere, vuole l'Inter, a tutti i costi. A quasi un anno dalla decisione di lasciare Milano per tornare al Chelsea, l'attaccante belga non vede l'ora di riabbracciare i suoi ex compagni e si è infilato in una mission quasi impossibile. Ma Big deve fare in fretta come spiega la Gazzetta dello Sport. "Pur di ritrovare un posto al sole, Romelu è disposto al “sacrificio” economico, decurtandosi l’ingaggio in modo da farlo rientrare nei parametri Inter. Per farlo, però, non basta “la rinuncia” a metà stipendio, serve accelerare i tempi per permettere al club nerazzurro di usufruire ancora una volta delle agevolazioni fiscali del decreto crescita".