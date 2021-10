Inter, Marotta: “Dobbiamo onorare il ruolo di campioni. Pif? Ho sentito Zhang e…”

Le considerazioni dell'amministratore delegato nerazzurro prima di Inter-Juventus

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell' Inter , ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Juventus di questa sera. Ecco le sue parole: "Le parole di Allegri? E' un grande volpone e un bravo comunicatore. Non so se siamo favoriti, ma siamo i campioni d'Italia e dobbiamo onorare questo ruolo".

Cosa farà l'Inter nel mercato invernale e in futuro?

"Ci tengo a sottolineare che il nostro è un lavoro di team, con Ausilio, Baccin e tutte le componenti. Avevamo l'obiettivo di mettere in sicurezza finanziaria la società e abbiamo dovuto cedere asset importanti, ma poi abbiamo lavorato di fantasia e creatività riuscendo a sostituirli degnamente. Il calcio è gioco di squadra, non di singolo, per cui dobbiamo valorizzare e consolidare questo concetto".