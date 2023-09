Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby: c’è Acerbi, Frattesi in panchina

È il giorno del derby di Milano. Alle 18 a San Siro l'Inter ospita il Milan per la 4ª giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Le due squadre milanesi arrivano all'appuntamento a quota 9 punti, entrambe dunque a punteggio pieno dopo tre turni di campionato. Simone Inzaghi sceglie Acerbi e non de Vrij al centro della difesa, confermato Mkhitaryan a centrocampo con Calhanoglu e Barella; parte in panchina Frattesi. Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Milan: