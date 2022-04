Pedullà: “Dybala ferma gli altri, vuole l’Inter. E non per Lautaro perché…”

Paulo Dybala vuole l'Inter. Il numero 10 della Juve ha messo i nerazzurri in cima alle sue preferenze: l'affare è caldo

Redazione1908

Paulo Dybala vuole l'Inter. Il numero 10 della Juve ha messo i nerazzurri in cima alle sue preferenze. E' quanto sostiene Alfredo Pedullà, che non collega l'arrivo eventuale della Joya in nerazzurro alla partenza di Lautaro Martinez.

"Dybala"- scrive Pedullà - "ha completamente aperto all’Inter, l’ha messa in cima a qualsiasi gradimento, ha stoppato gli altri sondaggi. Preferiamo non commentare chi sostiene che non ci siano stati altri sondaggi per Dybala. Paulo sa di essere perfettamente ricambiato, consapevole che il tempo viaggia a suo favore".

Non c'è legame diretto con Lautaro

"Cosa dovrebbe accadere per favorire il suo ingresso? Non obbligatoriamente la cessione di Lautaro Martinez, che può essere al centro di traiettorie di mercato compreso l’Atletico Madrid, ma intanto quella di Alexis Sanchez in modo da liberarsi dell’ingaggio di circa 7 milioni a stagione. L’eventuale mega offerta per Lautaro consentirebbe all’Inter di chiudere le suddette operazioni in entrata, tenendo conto che Dybala è un parametro zero. Ma oggi l’Inter ragiona in funziona di un’uscita (Sanchez) che possa favorire l’ingresso della Joya", scrive ancora Pedullà.