Inter-Milan, probabili formazioni: Inzaghi ha deciso, ecco la coppia d’attacco. C’è Skriniar

Il Napoli viaggia spedito verso il terzo scudetto della sua storia, ma dietro la lotta è più viva che mai. In zona Champions League, infatti, Inter e Milan sono invischiate nella lotta per l'accesso all'Europa nobile. Roma, Lazio e Atalanta non stanno a guardare ed ecco allora che il derby di questa sera assume un significato ancor più rilevante. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri vogliono concedere il big dopo la notte di Riyad, quando il 3-0 inflitto ai cugini valse la vittoria della Supercoppa Italiana.