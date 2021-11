Inter, con gli ottavi 20mln: “Già rispettato budget 2021-22, in arrivo risorse addizionali”

Un risultato sportivo che riporta l'Inter fra le grandi squadre d'Europa. Un risultato che apre prospettive più rosee anche per il bilancio

Marco Macca

Un risultato sportivo che restituisce l'Inter al suo posto, fra le grandi squadre d'Europa. Un risultato atteso 10 anni, che ridà ossigeno alle ambizioni di tutto l'ambiente nerazzurro, e che apre nuove prospettive. Anche dal punto di vista economico. Perché, se è vero che ai tifosi interessa principalmente quello che accade in campo, è anche vero che questa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League rappresenta una boccata d'ossigeno anche per le casse societarie, un aspetto ovviamente caro al club. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter in questa stagione ha già incassato circa 63 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League. Un calcolo conservativo, dato che è altamente probabile che la conta non sia finita qui:

"Questi 63 milioni sono il frutto di una previsione conservativa sul calcolo del market pool, immaginando che tutte le altre italiane arrivino in fondo alla competizione e che l’Inter esca agli ottavi. Realisticamente, qualche milioncino in più va già messo in conto.L’accesso al G16 della Champions è valso circa 20 milioni, considerando anche l’incasso al botteghino e i bonus degli sponsor. E la prospettiva è di incrementare ulteriormente il raccolto e di migliorare la visibilità del marchio a livello internazionale. Con benefici diretti e indiretti sui conti".

Gli ottavi di finale aprono prospettive più rosee, come detto, anche per i conti della società, alla ricerca dell'autosostenibilità. In arrivo, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono risorse addizionali. "Il budget 2021-22 è stato redatto tenendo conto della partecipazione ai gironi di Champions con avanzamento fino alle semifinali in Europa League e della capienza degli stadi al 50%. Ciò significa che il bottino degli ottavi ha già pareggiato le aspettative del budget, mentre l'avvenuto aumento della capienza del Meazza al 75% sta portando risorse addizionali".