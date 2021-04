Gds – Inter, la nuova linea di Zhang: in 4 incidono troppo sui costi. A Conte conviene…

La nuova linea del presidente nerazzurro sul mercato

È atterrato a Milano mercoledì per godersi lo scudetto e soprattutto programmare il futuro. Steven Zhang si è messo subito al lavoro per programmare la prossima stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , Zhang ha appena 29 anni, diventerà il più giovane presidente interista del secondo dopoguerra a vincere il campionato e, atterrato a Milano, ha dettato la nuova linea.

"Tagliare le spese e ringiovanire. Oggi non può fare altro. La pandemia ha massacrato i conti di Suning, l’Inter ha enormi difficoltà di cassa. Liberarsi degli ingaggi dei grandi vecchi è una priorità: Vidal, Vecino, Sanchez e lo stesso Nainggolan in prestito al Cagliari incidono troppo sui costi e hanno una certa età".

"Non si prevedono grandi colpi, l’Inter non può permetterseli. Sarà già abbastanza riconfermare i migliori, nessuno escluso. Per il resto, giovani, anche perché l’età media della rosa è la più alta dell’attuale Serie A, con 28,8 anni. Sarà importante essere chiari nella comunicazione con Conte e all’esterno, con i tifosi. Prendere o lasciare. A Conte forse conviene prendere: per contratto ha ancora una stagione a 13 milioni netti, di questi tempi un lusso".