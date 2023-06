Sky – Inter, Brozovic chiede 30 milioni all’anno all’Al-Nassr. Barcellona alla finestra

Non è ancora in chiusura la trattativa che porterebbe Marcelo Brozovic in Arabia Saudita: ecco il motivo

Non è ancora in chiusura la trattativa che porterebbe Marcelo Brozovic in Arabia Saudita. L'Al-Nassr ha infatti l'accordo con l'Inter per la cessione del centrocampista croato, che però non ha ancora dato l'ok al trasferimento: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, non è sufficiente l'offerta araba da 20 milioni di euro a stagione al giocatore. Brozo ne vuole infatti 30 all'anno. Il Barcellona resta alla finestra, interessato agli sviluppi.