Inter, Parisi per il dopo Gosens: e in Toscana si osserva un altro talento. Da Verona…

Con Beppe Marotta nell'organigramma, la politica dell'Inter sul mercato ha subito una svolta. Il dirigente nerazzurro ama puntare molto sul made in Italy e anche in questo caso non fa eccezione. Gli ultimi due giocatori finiti sotto la lente d'ingrandimento degli uomini mercato nerazzurri sono Fabiano Parisi e dell'Empoli e Filippo Terracciano del Verona. Per quest'ultimo "si vede giusta duttilità: può stare sia a destra che a centrocampo. Per tutti c’è la possibilità di intavolare prestiti, con riscatti a fine stagione: è la formula gradita in viale della Liberazione, quella che più si sposa con le possibilità di spesa in questo mercato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il primo empolese ad essere entrato nel radar interista già nella scorsa estate è stato proprio Parisi. Adesso che Gosens reclama minuti e aspetta l’offerta giusta dalla Bundesliga a gennaio (lo Schalke, la squadra per cui fa il tifo, lo ha chiesto in prestito), l’esterno classe 2000 è tornato di attualità. Parisi costa tanto (25 milioni), ma ha dalla sua proprio l’anima italiana cara alla dirigenza. La carta Martin Satriano, già a bottega in Toscana, potrebbe servire per ammorbidire il prezzo. E la si può usare anche per l’altro osservato speciale in casa Empoli: Baldanzi, 19enne trequartista con due gol in A. Per privarsi di Terracciano, invece, il Verona guarda uno dei fratelli Carboni: Franco, il laterale per ora parcheggiato a Cagliari. Valentin, ben più talentuoso, è tenuto stretto da Inzaghi anche perché anche lui risponde al progetto italiano: è argentino di sangue, ma Milano cresciuto e adesso sta per esplodere".