Inter, Marotta e Ausilio in missione: ecco il piano per trattenere Lautaro e gli altri big

Il piano della dirigenza dell'Inter per trattenere i big della rosa di Conte e accumulare un tesoretto per il bilancio del club

Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno affrontare una sfida importante entro il prossimo 30 giugno. La necessità di risanare parzialmente il bilancio che si chiuderà tra due mesi e che potrebbe segnare un passivo di 120-130 milioni potrebbe costringere i dirigenti dell' Inter a dover optare per una (forse due) cessione importante. Il ritorno in Italia di Steven Zhang servirà a dirigenza e Conte per capire i piani della proprietà Suning.

Da Lautaro Martinez ad Hakimi e Lukaku, gli estimatori per i calciatori dell'Inter certamente non mancano. Tuttosport spiega: "Al momento Lautaro Martinez, , per appeal internazionale, è il giocatore con maggiori corteggiatori. Non mancano estimatori anche per Bastoni, Barella, De Vrij e Skriniar, ma l'Inter non intende cedere i due azzurri - così come Hakimi e Lukaku -, mentre per i due difensori serviranno comunque offerte superiroi ai 40 milioni. Lautaro, invece, da attaccante ha più mercato e una valutazione intorno ai 70 milioni che farebbe assai comodo per i bilanci nerazzurri".