Inter, l’analisi della pre-season. Certezza difesa e due sorprese. Sanchez in dubbio

La squadra nerazzurra può contare su una difesa solida e su giocatori come Calhanoglu e Satriano. Meno sul cileno ancora alle prese con un infortunio

Simone Inzaghi riparte da due certezze. Una è la difesa. Nei test in amichevole sono arrivati zero gol subiti. Si tratta dopotutto della difesa campione d'Italia. E segnali positivi sono arrivati sugli esterni con il nuovo innesto Dimarco e Darmian a destra: anche loro due hanno garantito copertura all'Inter . Poi è rientrato anche Perisic ed è stato acquistato Dumfries.

Un'altra notizia positiva è data da Calhanoglu che nella preseason ha segnato due gol e fatto quattro assist. È riuscito a dimostrare di essere "un preciso metronomo in cabina di regia, capace di garantire equilibrio in fase di copertura e costruzione", scrive La Gazzetta dello Sport. "L’esplosione di Satriano, goleador estivo con la bellezza di 12 reti tra amichevoli e partitelle in famiglia. Ha dimostrato di meritare un posto in prima squadra a prescindere dai risvolti di mercato", ha sottolineato la rosea.

A non convincere finora sono state le riserve. Vidal per esempio non è ancora riuscito a trovare la giusta rotta e Inzaghi ha preferito a lui Vecino e Gagliardini. In attacco serve ancora un tassello ma la coppia titolare Lautaro-Dzeko fa ben sperare. Il punto interrogativo viene posto dalla rosea su Sanchez, ancora acciaccato. La sua affidabilità non è il massimo in questo momento.