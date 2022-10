Sky – Inter, la probabile formazione: pole de Vrij, gli esterni e in attacco…

La probabile formazione di casa Inter per la sfida di questa sera contro la Sampdoria: dalla difesa all'attacco

La probabile formazione di casa Inter per la sfida di questa sera contro la Sampdoria. L'unico indisponibile è Marcelo Brozovic, tutti gli altri sono a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco le novità sulle scelte dell'allenatore in arrivo da Sky Sport:

Romelu Lukaku è tornato con gol contro il Viktoria Plzen, ma va verso la panchina inizialmente: pronta la coppia Dzeko-Lautaro Martinez, insegue Correa. A centrocampo ancora il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Asllani pronto a subentrare; sulle fasce Dumfries e Dimarco sono i favoriti per Sky. In difesa riecco de Vrij al centro (è in pole su Acerbi), con Skriniar e Bastoni da braccetti.