Inter, c’è una promessa fatta a Marotta: i calciatori rinunciano ai premi scudetto

In casa Inter si continua a lavorare per poter raggiungere quel traguardo straordinario del quale si parla ormai da settimane. E spunta un accordo - in caso di vittoria del titolo - tra il gruppo squadra e la società nerazzurra.

I primi calcoli sull'assegnazione dello scudetto sono ormai ufficialmente partiti. Con un'Inter vincente a Crotone e un Atalanta non vincente a Sassuolo potrebbe essere già festa. Il presidente Steven Zhang è atteso proprio in questi giorni a Milano, dopo un periodo di lontananza. E qui spunta un retroscena importante legato ai premi scudetto. Suning potrà fare a meno di versarli in virtù di un raccordo raggiunto tempo fa tra il club e i calciatori. Beppe Marotta era riuscito ad ottenere l'approvazione per la diluizione degli stipendi (non per il taglio), Il gruppo squadra si era inoltre detto pronto a rinunciare a tutti i premi in caso di vittoria dello scudetto. Una promessa ed un gesto importante per venire incontro alle casse del club.