Inter, Asllani pronto: “Ha stregato tutti, Inzaghi in primis. E a Lecce non tremerà”

Qualora Brozovic non dovesse farcela a recuperare per la prima di campionato a Lecce, l'Inter si affiderà in mezzo al campo a Kristjan Asllani, la vera rivelazione di questo precampionato nerazzurro. Simone Inzaghi, come scrive la Gazzetta dello Sport, conta su di lui, dopo essere rimasto stupito dalle sue qualità. Scrive la rosea:

"La scelta è andata su Asllani ed è stata totalmente condivisa da club e staff tecnico, tant’è vero che l’albanese è stato l’unico acquisto a titolo definitivo di questa sessione di mercato: quattro milioni subito all’Empoli più il prestito di Satriano, e dieci di obbligo di riscatto da versare a giugno prossimo. Un investimento importante, che racconta bene quanta fiducia ci sia intorno al talento del 2002 che ha stregato tutti per qualità e personalità. Inzaghi ha potuto studiare le qualità di Asllani sin dal primo giorno di preparazione ed è rimasto molto colpito dalla facilità di apprendimento e dal suo dinamismo, tanto da aver già messo in preventivo di sfruttare Kristjan non soltanto in regia ,ma anche come mezzala o trequartista. Asllani è un giovane vecchio, non tremerà per l’esordio. E poi Lecce evoca dolci ricordi all’Inter: con Conte ci fu l’esordio di Lukakue Sensi e entrambi andarono in gol. Tre anni dopo - e a campi invertiti - Inzaghi spera nello stesso risultato".