Eurorivali – Il Benfica batte il Porto 1-0 prima dello scontro di CL con l’Inter

La prossima sfida di Champions League è quella che l'Inter giocherà in casa contro il Benfica martedì 3 ottobre alle 21. E la squadra portoghese arriverà al Meazza forte di una vittoria sul porto per uno a zero con gol di Di Maria .

La formazione di Schmidt ha fatto suoi i tre punti in una gara che i rivali hanno giocato in dieci dal 19esimo per l'espulsione di Cardoso, un rosso diretto. Il Porto tiene botta fino al 68esimo quando arriva, su deviazione, la rete dell'ex bianconero. La prossima avversaria dei nerazzurri in Europa, dopo sette giornate, guida la classifica con 18 punti, a più due dal Porto e dallo Sporting che ha una gara in meno e domani sera giocherà contro la Farense. Si vedrà quindi se il Benfica arriverà a San Siro da capolista o da seconda in classifica a meno uno se eventualmente dovesse superarla, momentaneamente, la squadra di Lisbona.