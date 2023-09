Adani: “Inter non vincerà scudetto facile, deve meritare. E a partire dalla Real…”

«Col Sassuolo non credo quindi sia stato un passo falso ma l'Inter non si è preparata bene, già da prima qualcosa non mi sembrava in linea con l'ultimo mese. Nel senso che ero allo stadio e sembrava fosse facile sentendo l'aria intorno alla partita, c'erano oltre 70mila persone, quasi tutti nell'attesa di segnare e vincere ma con la Juve il Sassuolo aveva dimostrato che senza meritare non vinci. Quella di Dionisi è una squadra viva e ha Berardi che è un fattore», ha poi detto sulla prima sconfitta in campionato dei nerazzurri.

E ha anche aggiunto: «I nerazzurri non mi sono piaciuti nel primo tempo contro i neroverdi, ho visto un'occasione di Thuram e il gol. E non ho visto molto di più. L'Inter sembra aver già vinto il campionato, ma lo deve meritare, non ha vinto negli ultimi anni in effetti perché hanno vinto lo scudetto prima il Milan e poi il Napoli. E il Sassuolo ha giocato meglio e ha sbagliato gol che non si sbagliano. Quello di Frattesi è un errore che va a rimediare parzialmente, se finiva due a due non cambiava, ma la partita era sbagliata dall'inizio. Dumfries ha fatto peggio di tutti a parte il gol. Con una squadra in salute come il Sassuolo è diventato difficile rientrare. È stato un percorso. Male in Spagna, non bene con l'Empoli e male col Sassuolo, credo che l'ultimo periodo sia stato un passo indietro rispetto al primo mese».