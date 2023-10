Inter-Roma, probabile formazione: questa l’idea di Inzaghi. Barella e Thuram tornano dal 1′

Archiviata la vittoriosa serata di Champions League, l'Inter è attesa dalla sfida in campionato contro la Roma. Con il Salisburgo Simone Inzaghi ha concesso un turno di riposo a qualche titolare, per domenica l'idea del tecnico è schierare i titolarissimi. Come sottolinea Sky Sport, ritorna Marcus Thuram dal 1'. In difesa Acerbi, rimasto a riposo per 90 minuti, ritorna nella linea a tre dietro che comprenderà anche Bastoni e Pavard, anche se Darmian spera di strappare una maglia sul centrodenstra. In mezzo al campo si va verso il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Dumfries non rischia il posto a destra mentre Dimarco è pronto a riprendersi una maglia sull’out di sinistra