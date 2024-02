Martedì a San Siro arriverà l'Atletico per l'andata degli ottavi di Champions League. Ma stasera c'è la Salernitana al Meazza e Inzaghi non vuole lasciare punti per strada, ora che l'obiettivo sembra essere più vicino. Qualche cambio ci sarà, ma non verrà stravolta la formazione.

"Viste le premesse, per Inzaghi diventa necessario confermare la colonna vertebrale della squadra, dal trio di difesa al super-centrocampo, con la seria possibilità di vedere pure la ThuLa ancora una volta dall’inizio. Non è solo una questione di ordine cronologico delle partite, ma di priorità della casa. Mettere in sicurezza lo scudetto, aggiungere ancora spazio tra sé e la Juve, è il mantra interista. L’obiettivo è arrivare oggi a un vantaggio in doppia cifra, un rilassante +10 per una notte, in attesa che domani rigiochi la Signora (e torni ad avere comunque una gara in più).