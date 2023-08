Inter, si scalda la pista Sanchez: si è proposto con ingaggio ridotto, dipende da…

Se dovesse accettare la corte di uno dei due club di Siviglia, il Betis o il Siviglia dove ha già giocato in passato, l’Inter chiuderebbe l’operazione per il ritorno di Alexis Sanchez.

Sanchez rappresenterebbe la ciliegina sulla torta. “La pista si scalda ogni giorno di più: nell’ultimo anno all’Inter è mancata proprio la verve del cileno, che non sarà un fenomeno di continuità, ma sa ancora garantire quei dribbling e quella imprevedibilità clamorosamente mancati nell’ultima stagione” conclude la Rosea.

