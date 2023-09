Inter, il Sassuolo spezza l’incantesimo. Stanchezza, atteggiamento: i segnali da non trascurare

L'Inter cade per la prima volta in stagione. I nerazzurri sbattono sul Sassuolo che si conferma, soprattutto a San Siro, bestia nera della squadra di Inzaghi che è apparsa stanca. "L’inizio di stagione era sembrato davvero esaltante e il Sassuolo ha spezzato bruscamente l’incantesimo come i cattivi delle fiabe. In realtà, scavando fino alla radice, dentro alla squadra di Inzaghi c’erano giù i semi di questo inciampo in campionato", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"È la terza partita filata che l’Inter di Simone va avanti più o meno a strappi, senza spingere davvero a tavoletta come fatto a inizio settembre. Dopo la sgasata poderosa del derby, la squadra ha rallentato sensibilmente nelle prestazioni e questo è abbastanza visibile.Un po’ per stanchezza generale in alcuni uomini chiave e un po’ perché non c’è mai stato lo stesso atteggiamento feroce visto col Diavolo, ma il nero e l’azzurro non sono più stati così brillanti come in quel 5-1 cittadino. Se è vero che è impensabile giocare sempre su quelle frequenze, tra le trasferte di San Sebastian e Empoli e questa gara contro gli emiliani, il passo indietro fa drizzare le antenne".