Inter, sette in scadenza: solo uno rinnova? Quella parolina di Zhang…

La dirigenza nerazzurra punta ad alleggerire le casse del club attraverso la riduzione del monte ingaggi

Tiene banco in casa Inter la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic. Va precisato però che ci sono anche altre questioni da affrontare nelle prossime settimane in viale della Liberazione. SPiega infatti la Gazzetta dello Sport di oggi: "Il discorso Brozovic si innesta in un panorama più ampio che vede l’Inter ancora impegnata nella riduzione del monte ingaggi. In prospettiva, a prescindere dal croato, le casse del club si alleggeriranno non poco: sono sette i contratti in scadenza a giugno, che attualmente pesano per circa 40 milioni di euro lordi.