Inter, problemi in difesa per Inzaghi. Dimarco pronto, due specialisti si scaldano

Bastoni e De Vrij rientrano ad Appiano anticipatamente per problemi muscolari e l'Inter valuta le alternative per il Napoli

Inzaghi puntava a un rientro anticipato di qualche nazionale, ma non si attendeva Dzeko, De Vrij e Bastoni ad Appiano già alla ripresa degli allenamenti tutti con problemi muscolari. Di Dzeko si sapeva, mentre la difesa preoccupa: il guaio alla coscia di De Vrij non ci voleva. L'olandese è fondamentale per la retroguardia di Inzaghi. Lui e Bastoni hanno ruolo chiave anche nella costruzione dal basso. A una settimana da Inter-Napoli, Inzaghi non ha 2/3 della sua difesa. Mancano ancora tanti giorni, ma diventano fondamentali i giocatori rimasti a lavorare alla Pinetina.

Innanzitutto Dimarco abile sia in difesa che in fascia. Ha stupito non solo per l'abilità sui calci piazzati, ma anche per la personalità con cui si è adattato al doppio ruolo. Per questo a breve arriverà anche il rinnovo di contratto con adeguamento dell'ingaggio. Poi ci sono Ranocchia e D'Ambrosio la coppia che garantisce affidabilità in campo e leadership nello spogliatoio. in attesa di capire quando De Vrij e Bastoni potranno rientrare, Inzaghi potrà contare sui veterani. Sono loro gli specialisti delle emergenze.