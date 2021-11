Inter, incognita de Vrij-Brozovic: “Doppio addio? Marotta pensa a 2 nomi per sostituirli”

De Vrij e Brozovic sono due pilastri dell'Inter del presente, anche se il futuro rappresenta, per entrambi, ancora un'incognita

Sono due pilastri dell'Inter del presente, anche se il futuro rappresenta, per entrambi, ancora un'incognita. Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic resteranno in nerazzurro ancora a lungo? I contratti non sono lunghissimi (scadenza 2023 per l'olandese, addirittura 2022 per il croato) e di rinnovo, di fatto, ancora non si è parlato concretamente. Il club di Viale della Liberazione vorrebbe trattenerli ancora, consapevole della loro importanza per la squadra di Inzaghi. Ma non è escluso che in un futuro più o meno lontano possano lasciare Milano. Qualora questo scenario si concretizzasse, Beppe Marotta, secondo calciomercato.com, starebbe pensando a Ginter e Zakaria del Borussia Moenchengladbach: