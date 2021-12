Inter-Spezia, formazioni UFFICIALI: Gagliardini e Dumfries dal 1′. Lautaro-Correa in attacco

Ecco l'undici scelto da Simone Inzaghi in vista della gara con lo Spezia. Calcio d'inizio alle ore 18:30

Dare continuità. Dopo le vittorie contro Napoli e Venezia, l'Inter è a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri ospitano lo Spezia dell'ex Thiago Motta, reduce da tre sconfitte consecutive. Con De Vrij, Ranocchia e Bastoni out, in difesa scelte obbligate per Simone Inzaghi che si affida al terzetto formato da D'Ambrosio, Skriniar e Dimarco. A destra chance importante per Dumfries che sostituisce l'infortunato Darmian. A sinistra ancora Perisic dal 1', mentre Brozovic, Calhanoglu e Gagliardini completano il centrocampo. Attacco tutto argentino con la coppia Lautaro-Correa. Turno di riposo per Edin Dzeko e Nicolò Barella in vista della trasferta di Roma.