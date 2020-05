Sprint Inter per Vagiannidis. Affare quasi fatto, per il sì c’è lo zampino di Conte

L’Inter guarda al presente, con la possibile ripartenza del campionato a giugno, ma anche al futuro. Per questo la società si sta muovendo su alcuni giovani da inserire nel progetto nerazzurro.

“Dopo aver blindato il 18enne gioiello fatto in casa Lorenzo Pirola, vicino al rinnovo sino al 2025, adesso guarda anche all’estero. L’ultimo obiettivo si chiama Georgios Vagiannidis, ha 18 anni, fa il terzino destro e gioca nel Panathinaikos. In Grecia sono sicuri. Vagiannidis piace tantissimo all’Inter (come svelato da Fcinter1908) e la possibilità di essere aggregato subito alla squadra di Conte avrebbe convinto il difensore classe 2001 a lasciare Atene. Cresciuto nell’accademia del Pana, Georgios ha debuttato in prima squadra a febbraio, segnando nell’unica partita fin qui giocata con i grandi, contro il Panetolikos”, spiega Gazzetta.it.

“Secondo i media greci gli scout dell’Inter lo avrebbero visto più volte: i giudizi sono ottimi, ecco perché adesso Ausilio starebbe pensando di portarlo ad Appiano, anche se sulle sue tracce c’è anche il Monaco. Il contratto di Vagiannidis è in scadenza, al Panathinaikos andrebbero pagati solo 400mila euro per la sua formazione. L’Inter avrebbe già parlato più volte con il padre di Georgios, che gli fa da procuratore, mettendo sul piatto la convocazione per il prossimo ritiro precampionato. Così il greco si giocherebbe le chance di far parte da subito del gruppo di Conte”, spiega il portale del quotidiano.