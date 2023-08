CdS – Inter, ultimatum a Samardzic: le ultime. E c’è l’ombra del West Ham

"Altra fumata grigia. E non potrebbe essere altrimenti visto che l’Inter nell’affare per Lazar Samardzic alll’ultimo minuto si è vista cambiare sia il valore del cartellino sia le commissioni. Carte in tavola ben diverse da quelle pattuite all’inizio, a cui i dirigenti nerazzurri hanno risposto restando fermi sulle loro posizioni senza voler addentrarsi in un gioco al rialzo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Samardzic. Il quotidiano aggiunge come dietro a questa virata dell'entourage del giocatore potrebbe esserci il West Ham.

"L’Inter non è disposta in alcun modo a toccare le condizioni pattuite. A Samardzic ha concesso qualche giorno per riflettere, per decidere se accettare le condizioni fissate dal club nerazzurro. In viale della Liberazione non vogliono attendere oltre visto che la stagione sta per iniziare e un sesto centrocampista servirebbe a Inzaghi per completare lo scacchiere", aggiunge il CorSport che esclude che, nel caso in cui salti l'affare Samardzic, Sensi possa rimanere come sesto.