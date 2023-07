Inter, Thuram sfida l’ex Skriniar: “Ha queste tre missioni contro il PSG”

La terza missione: maggiore capacità di rendersi utile con la difesa avversaria schierata. Thuram, con l'Al-Nassr, ha dato l'idea di far le cose migliori avendo campo a disposizione davanti, con il Psg avrà modo di testare entrambi gli scenari tattici. Questi sono giorni importanti, per Thuram ma anche per Inzaghi e la società. Perché è in corso anche la scelta da fare sull'attaccante (o sugli attaccanti, nel caso partisse Correa) da acquistare. E capire a fondo il numero 9 francese è necessario. E certo che domani pure Skriniar avrà le sue motivazioni: con l'Inter non è stato un divorzio semplice. Ma è il passato, meglio guardare avanti. A Thuram, appunto”, si legge.