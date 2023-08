Inter, torna Sanchez? L’addio di Correa spalancherebbe le porte al cileno

La preoccupazione principale in questo momento è ovviamente un attaccante che possa giocare titolare. Trascinatore e bomber, colui che arriverà prima possibile alla corte di Simone Inzaghi dovrà essere a modo suo valore aggiunto per l'Inter. Ma il mercato a quel punto non sarebbe ancora chiuso. Perché i nerazzurri attendono novità sul possibile addio di Joaquin Correa e pare abbiano già deciso come completare poi il reparto.