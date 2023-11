Inter, tre punti per la fuga: un errore da non ripetere per battere la Juventus

"Una vittoria allo Stadium sarebbe oro per Inzaghi", sottolinea la Gazzetta dello Sport a poche ore da Juventus-Inter. E in effetti è così, perché la classifica si farebbe molto interessante per i nerazzurri: "Ritrovarsi un vuoto di 5 punti alle spalle, sarebbe la condizione ideale per affrontare le prossime due trasferte non banali: Napoli, Lazio. In viaggio, l’Inter, si sente come a casa: 5 vittorie su 5 con un gol solo subito".