Inter-Udinese, formazioni ufficiali: in porta Handanovic. Lautaro-Pinamonti in attacco

Le scelte dei due allenatori per l'ultima giornata di campionato

Oggi alle 15 a San Siro Inter-Udinese per l'ultima di campionato. Ampio turnover per Antonio Conte rispetto alla gara con la Juve. In porta Handanovic che supera così Walter Zenga e raggiunge le 329 presenze tra i pali della squadra nerazzurra.