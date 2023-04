Inter, Zhang: “Champions non più un sogno. Pronti per vincerla”

Steven Zhang ha esultato più di tutti per il traguardo ottenuto dalla sua Inter ieri sera. La semifinale di Champions League mancava al club da tredici anni, ma non per questo bisogna accontentarsi. Nel derby col Milan, i nerazzurri daranno tutto per arrivare all'ultimo capitolo di una meravigliosa cavalcata. Lo ha confermato il presidente stesso, ai microfoni di Sport Mediaset.

Queste le sue parole: "Cessione del club? Al momento non stiamo parlando con nessuno. Allo stesso tempo, i nostri tifosi possono rendersi conto che ogni giorno che passiamo in questo club, dai calciatori allo staff e al mister, siamo tutti concentrati sull'obiettivo che è quello di vincere. Vincere la Champions League a questo punto non è più un sogno, siamo pronti per far sì che questo succeda".