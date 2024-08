I nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno lavorato tutti in gruppo, o quasi. Come riferisce Sky Sport, infatti, seppur a buon ritmo, Piotr Zielinski, nuovo acquisto dell'Inter arrivato in estate a parametro zero dal Napoli, si è allenato ancora a parte, ma le sue condizioni migliorano. Aspettarsi una sua convocazione per sabato, però, resta difficile. Molto più probabile il rientro per la partita successiva.