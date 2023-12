Inter, c’è Zielinski: superata la Juve. L’offerta del club che ora vuole chiudere la partita

Qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis fece capire che per il rinnovo di Piotr Zielinski era tutto in alto mare: "Essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie...". Il riferimento del presidente del Napoli era certamente rivolto all'Inter che da tempo ha messo nel mirino il polacco. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club nerazzurro si è preso un netto vantaggio anche sulla Juventus.