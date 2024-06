[...] Oggi, quindi, arriverà il terzo rinnovo di Inzaghi: il suo agente Tullio Tinti è atteso in sede. Le parti si erano incontrate già giovedì, un summit di un'ora propedeutico a quello odierno. [...] In attesa di capire se Inzaghi avrà una carriera alla Ferguson con l'Inter, il nuovo accordo dovrebbe essere fino al 2027, anche se la base potrebbe essere fino al 2026 con un'opzione per una stagione in più. Certo il nuovo aumento d'ingaggio, con lo stipendio che passerà a una base di 6,5 milioni più bonus".

"Oggi Inzaghi non sarà presente all'incontro, però non è da escludere che entro il weekend o all'inizio della prossima settimana il tecnico si rechi in sede per fare un punto della situazione prima di partire per le vacanze. Inzaghi, oltre a pianificare l'estate con la data del raduno (10 luglio?) e impostare le prime amichevoli dopo l'annullamento della tournée in Cina, affronterà il tema mercato. L'Inter con Zielinski e Taremi ha già svolto più del 50% della propria campagna acquisti. Il tecnico ora attende un portiere da affiancare a Sommer (Martinez del Genoa favorito sul "caro" Bento), un quinto attaccante (il sogno è Gudmundsson, ma è legato al destino di Arnautovic) ed eventualmente un difensore per iniziare a lavorare al dopo Acerbi e De Vrij".