"Vale sempre, ma contro una squadra tedesca ancora di più: prima di ragionare di tattica e di tecnica, l’Inter dovrà pareggiare il furore agonistico del Bayern Monaco. Per intenderci, sbattere in campo la garra mostrata in conferenza stampa dal suo allenatore. Simone Inzaghi ne ha avuto per tutti: per chi ha criticato i cambi di Parma, a suo dire obbligati; per chi sottovaluta i risultati di questi anni, ottenuti con un ridimensionamento delle spese; con chi parla solo delle assenze del Bayern e ignora quelle nerazzurre. Già, in questa stagione, il tecnico ha spostato avanti di una ventina di metri il pressing della comunicazione, ieri ha aggiunto un’altra decina di metri. All’Allianz Arena, l’Inter dovrà assomigliare al Demone: indemoniata. Alla Inzaghi, ma anche alla Barella che, quanto a carica agonistica, non è mai in riserva. Anzi, a Monaco avrà qualche tacca in più perché, si sa, per costituzione di carattere, molto tedesco, ordinato, applicato, Nicolò ha da sempre una venerazione per il modello Bayern", spiega La Gazzetta dello Sport.