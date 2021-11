Inzaghi: “Ottavi grande traguardo, ne ho parlato col club. Perisic? Appena arrivato pensai…”

Una grande Inter spreca nel primo tempo, ma nella ripresa compie la sua missione: battere lo Shakhtar e mettere un passo agli ottavi

E ora tutti a incrociare le dita, con un orecchio e un occhio a ciò che accadrà a Tiraspol. Una grande Inter spreca nel primo tempo, ma nella ripresa compie la missione della vigilia: battere lo Shakhtar Donetsk e mettere un passo e più agli ottavi di finale di Champions League dopo dieci anni di assenza. Simone Inzaghi non può che essere contento di un'altra grandissima prestazione da parte dei suoi ragazzi, che si sono guadagnati gli applausi scroscianti di San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport:

LIBERAZIONE - "Dopo un primo tempo in cui avevamo creato tanto ed eravamo 0-0 si era creata un po' di tensione, il primo gol di Dzeko è stata una liberazione. Passare il turno sarebbe un grande traguardo, come dissi il giorno della presentazione. Ne ho parlato con la società, il presidente, il giorno che firmai il contratto: aspettiamo, ma con 10 punti solitamente si passa. Sono tre vittorie di fila, abbiamo fatto una grande partita a poco più di 48 ore dalla gara contro il Napoli. Siamo in un buon momento, ma dobbiamo continuare. Ci sono insidie dietro l'angolo. Abbiamo vinto 2 partite fondamentali: la strada è lunga, volevamo questa vittoria a tutti i costi".