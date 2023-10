Inzaghi scuro in volto. “Mai stato così arrabbiato: dopo la sosta Nazionali…”

"Altro che 6-1. Dimenticate le due goleade con cui l’Inter aveva demolito il Bologna a San Siro nelle due stagioni precedenti. Questa volta i nerazzurri, nonostante una partenza a razzo che poteva far pensare a un’altra passeggiata contro i rossoblù - 2-0 al 13’ con reti di Acerbi di testa e Lautaro con una staffilata dai 25 metri -, hanno patito per l’ennesima volta l’effetto post-Champions, ma almeno non hanno perso". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'analisi di Inter-Bologna.

L'ingenuità di Lautaro Martinez, autore di un gol splendido per il momentaneo 2-0 ma anche del fallo da rigore su Ferguson, ha riaperto la partita mentre un altro errore difensivo ha spianato la strada a Zirkzee per il definitivo 2-2. " Alla fine è finita 2-2, il Bologna di Thiago Motta non ha rubato nulla e Simone Inzaghi ha lasciato il campo scurissimo in volto, mostrandosi poi assai irritato con la squadra nelle dichiarazioni post-partita. Un Inzaghi che raramente si era visto così, nero per aver gettato al vento due punti che sembravano assolutamente alla portata per il modo con cui l’Inter aveva approcciato alla partita. Invece è finita in pareggio e i punti lasciati da situazione di vantaggio in questo campionato diventano già 5, visto che col Sassuolo il 27 settembre, sempre a San Siro, i nerazzurri erano passati da 1-0 a 1-2", commenta Tuttosport.